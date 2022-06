Tanz mit Tochter : FC-Trainer Baumgart mit dem nächsten Internet-Hit

Köln Noch vor wenigen Tagen wurde FC-Trainer Steffen Baumgart zum Trainer der Saison gewählt, jetzt landet der Coach den nächsten Hit: im Internet, bei Tiktok.

Hier das Familienbild aus dem Skiurlaub, da das Foto mit Frau vom Schlagerkonzert, nicht zu vergessen mit Hund in der Hängematte - kaum ein Bundesliga-Trainer ist in den sozialen Medien so aktiv wie der Kölner Coach Steffen Baumgart. Als er im Februar dieses Jahres wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne blieb, landete er mit einem Homevideo einen Internet-Hit. Viel mehr Emilia Baumgart. Die Tochter des Trainers stellte bei TikTok ein Video ein, das Baumgart als Trainer in den eigenen vier Wänden zeigte. Der Coach brüllte die Mannschaft via Fernseher zum 1:0-Erfolg über den SC Freiburg. Für das Video wurde Baumgart ebenso wie Tochter Emilia gefeiert.