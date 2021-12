1. FC Köln vor der Partie in Bielefeld : FC-Trainer Baumgart muss auf Kapitän Hector verzichten

Sein Einsatz in Bielefeld kommt zu früh: Kapitän Jonas Hector fällt für die Partie auf der Alm aus. Foto: dpa/Marius Becker

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart muss improvisieren. Jonas Hector wird nicht fit für die Partie in Bielefeld. Alle Kölner Spieler sind geimpft.

Steffen Baumgarts Mannschaften, keine Frage, sollten immer in der Lage sein, 100 Prozent zu geben. Sonst kann der Trainer schon mal ungemütlich werden. Seine Spielanschauung basiert immer auf der Leistungsbereitschaft der Spieler, an ihre Belastungsgrenze zu gehen. Dennoch ist dem Hochspannungsleiter an der Kölner Seitenlinie durchaus zuzutrauen, in der Hitze des Gefechts auch schon mal 110 Prozent zu fordern, was rein rechnerisch ja nur schwer umzusetzen ist. Es ist ja auch nur eine Redewendung, die so manchem Trainer schon einmal entfuhr, der es vorlebt, Ziele erreichen zu wollen.

Die Umsetzung eines Ziels können die Kölner bereits jetzt für sich reklamieren. Das hat weniger mit der sportlichen Situation zu tun, vielmehr geht es um den Impffortschritt seiner Mannschaft. Am Donnerstag sagte der FC-Coach: „Wir haben im Team jetzt einen einhundertprozentigen Impfstatus erreicht.“ Baumgart, der selbst schon die Booster-Impfung erhielt, stellt dabei die Beharrlichkeit der Verantwortlichen heraus. Auch wenn davon auszugehen war, dass nur noch ein verschwindend geringer Teil der Spieler noch nicht geimpft war. Man sei an den Spielern „drangeblieben und habe sie überzeugt“, sagte der 49-Jährige. Viele Gespräche mit einigen Profis waren notwendig, sie von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen. „Mit ihren Fragen, die berechtigt sind, haben wir sie nicht alleine gelassen, sondern wollten mit dem Ärzteteam Antworten liefern. Wir freuen uns, dass die Jungs jetzt diesen Weg gegangen sind“, sagte Baumgart. „Wir haben uns nicht zurückgelehnt und gesagt, wir akzeptieren das.“

Baumgart will bei Hector nichts riskieren

Das Zurücklehnen ist in der Auffassung seines Jobs ohnehin nicht vorgesehen. Immer 100 Prozent eben. Damit kann Jonas Hector gerade jedoch nicht dienen. Eine Oberschenkelverletzung lässt einen Einsatz des Kölner Kapitäns in der Auswärtspartie am Samstag bei Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) nicht zu. Es liege zwar keine strukturelle Verletzung vor, sagte Baumgart, das Risiko sei aber zu groß. „Es hat sich nicht so verbessert, dass er mit klarem Gedanken in die Partie gehen könnte.“

Als Alternative für einen Startelfeinsatz als Linksverteidiger bietet sich Benno Schmitz an, der dafür von der rechten auf die andere Seite wechseln müsste. Oder aber der lange verletzte Jannes Horn erhält eine Chance von Beginn an. „Wir haben das Gefühl, dass er schon von Anfang an spielen könnte“, sagte der Trainer über den 34-Jährigen. Wenn es nicht für die Startelf reichte, dann käme er mit „hoher Wahrscheinlichkeit ins Spiel rein“.

Baumgart warnt vor Arminia-Torjäger Klos und Torhüter Ortega

Die Schiene zum Sieg steuert Baumgart natürlich auch gegen die Arminia an. Einen Gegner, den der Rostocker vor allem wegen seiner Kampfstärke und Robustheit achtet. Zudem warnt er vor dessen Hang und Drang, die Bälle hoch und weit in des Gegners Hälfte zu schlagen. Denn dadurch erzielt er „viele Ballgewinne im vorderen Drittel“. Dass bei der Arminia auf der Alm ein regelrechter Bulle im Angriffszentrum spielt, gestaltet die Situation für die Kölner nicht ganz unproblematisch. Mit seiner Länge von 1,94 Metern ist Fabian Klos prädestiniert, Körper und speziell den Kopf in Luftduellen gewinnbringend einzusetzen, und er sei, wie Baumgart sagt, in der Lage, „aus wenig viel zu machen“. Oft gehen die Bielefelder Langer-Hafer-Angriffe dabei von einem Mann aus, der auf der Alm-Wiese in der Regel weit entfernt von Klos zu finden ist: Torhüter Stefan Ortega ist bekannt für seine zielgenauen langen Bälle aus der eigenen Hälfte. „Das müssen wir unterbinden“, mahnt Baumgart. „indem wir ihn hoch anlaufen.“