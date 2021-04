Nach Interview : FC-Trainer Friedhelm Funkel löst Rassismus-Diskussion aus

Köln FC-Trainer Friedhelm Funkel hat mit einem TV-Interview eine Rassismus-Diskussion losgetreten. Im Netz fordern einige User die sofortige Ablösung des 67-Jährigen.

Friedhelm Funkel ist noch keine Woche im Amt, da befindet sich der Kölner Trainer bereits Mitten in einer Diskussion um ihn. Dafür ist nicht die 0:3-Niederlage der Geißböcke beim Ligarivalen Bayer Leverkusen verantwortlich, denn der FC lieferte trotz Pleite eine ordentliche Leistung ab. Viel mehr Funkel selbst, der unmittelbar nach dem Spiel vor die Mikrofone des TV-Senders Sky trat. „Bayer Leverkusen hat natürlich eine enorme Schnelligkeit durch ihre“, sagte Funkel und suchte offensichtlich nach Worten. „Den einen oder anderen Ausdruck darf man ja jetzt nicht mehr sagen – Spieler, die so schnell sind“, fuhr der 67-Jährige schließlich fort.

Funkel meinte offensichtlich die beiden Torschützen Leon Bailey und Moussa Diaby und spielte wahrscheinlich auf die Hautfarbe der beiden Bayer-Akteure an. Die Aussage löste umgehend einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken aus. User warfen Funkel Rassismus und die Denke in abwertenden Stereotypen vor, einige Fans forderten den sofortigen Rausschmiss des Trainers. Andere hielten den Shitstorm für übertrieben und nahmen Funkel in Schutz, er habe eine rassistische Äußerung schließlich vermeiden wollen.