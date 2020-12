Spiel gegen Wolfsburg : FC-Trainer Gisdol fordert gleiche Tugenden wie in Dortmund

Köln Der Überraschungscoup gegen Dortmund hat beim 1. FC Köln für viel Erleichterung gesorgt. Trainer Markus Gisdol verlangt nun, auch am Samstag gegen Wolfsburg die zuletzt gezeigte Leistung abzurufen.

Es war ein ungewohntes Gefühl. Eines, das für den 1. FC Köln nach langen Monaten des Wartens schon fast unbekannt geworden war. Umso greifbarer war dann die Erleichterung, die Markus Gisdol in den Tagen nach dem Überraschungscoup von Dortmund rund um das Geißbockheim ausmachte. „Es hat sich sehr gut angefühlt für alle Beteiligten“, gab der FC-Coach einen Einblick in das Gefühlsleben des Clubs, das in zuvor 18 sieglosen Fußball-Bundesligaspielen in Folge auf eine enorme Probe gestellt worden war. Gisdol machte keinen Hehl daraus, wie sehr die schwarze Serie Spieler und Verantwortliche belastet hatte: „Es ist natürlich außergewöhnlich, dass man so einen langen Anlauf braucht, um wieder das Gefühl des Sieges zu haben.“