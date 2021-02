Mit dickem Fell am Geißbockheim : FC-Trainer Markus Gisdol steuert Klassenerhalt an

Info

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 24 bis 28 zeitgenau terminiert. Der 1. FC Köln tritt dreimal am Samstagnachmittag und zweimal sonntags an. Der 24. Spieltag hält am Sonntag, 7. März, 15.30 Uhr das Gastspiel von Werder Bremen im Rheinenergiestadion für den FC bereit. Am Samstag, 13. März, 15.30 geht es für die Geißböcke zum 1. FC Union Berlin, gegen den die Kölner bislang alle drei Bundesligaduelle verloren haben. Eine Woche später (20. März, 15.30 Uhr) kommt Borussia Dortmund nach Müngersdorf. Dann geht es für den FC nach Wolfsburg (3. April, 15.30 Uhr), ehe am 29. Spieltag Mainz 05 (So., 11. April, 18 Uhr), in Köln antritt. Bayer 04 Leverkusen spielt in Mönchengladbach (Sa., 6. März, 15.30 Uhr), gegen Bielefeld (So., 14. März, 13.30 Uhr), bei Hertha BSC (So., 21. März, 15.30 Uhr), gegen Schalke 04 (Sa., 3. April, 15.30 Uhr) und in Hoffenheim Mo., 12. April, 20.30 Uhr). (sam)