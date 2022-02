Negativ getestet : FC-Trainer Steffen Baumgart gegen Leipzig wieder dabei

Foto: Herbert Bucco

Köln Steffen Baumgart wird am Mittwoch wieder das Training des 1. FC Köln leiten. Der Kölner Coach hat sich am Mittwoch frei getestet und dürfte somit auch am Freitag beim Auswärtsspiel gegen Leipzig dabei sein.

Eine Woche nach seinem positiven Corona-Test kehrt FC-Trainer Steffen Baumgart ans Geißbockheim zurück. Der 50-Jährige testete sich am Mittwochmorgen frei und leitet somit auch die angesetzte Trainingseinheit. Am Dienstag der vergangenen Woche hatte Baumgart erste, allerdings milde Symptome festgestellt. Der erste Schnelltest fiel positiv aus, ein PCR-Test bestätigte am vergangenen Mittwoch das positive Ergebnis. Bereits am Dienstag wollte sich der gebürtige Rostocker freitesten, doch der Test war ebenfalls noch positiv. Nun folgte am Mittwoch ein negativer Test, Baumgart kehrt zurück.

