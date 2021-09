„Wir sind sehr gut aufgestellt“ : FC-Trainer Steffen Baumgart mit aktuellem Kader zufrieden

Köln Trotz anderer Ankündigung hat der FC kurz vor Toressschluss nicht mehr auf dem Transfermarkt zugeschlagen. FC-Trainer Steffen Baumgart sieht sich dennoch gut aufgestellt.

Am Tag nach dem Ende der Transferperiode sah es beim Training des 1. FC Köln so aus, als hätte die halbe Bundesliga beim FC kurz vor Toresschluss noch einmal zugeschlagen. Ein ausgedünnter Kader am Geißbockheim, aufgefüllt mit Juniorenspielern. Hat sie nicht. Ein Großteil der Mannschaft weilt bei den Nationalmannschaften. Auch Ellyes Skhiri war nicht auf dem Trainingsplatz, wird aber nun nach der Länderspielpause definitiv nach Köln zurückkehren.