Schwierige Aufgabe für den 1. FC Köln : Steffen Baumgart warnt vor Aufsteiger VfL Bochum

Zeigte gegen Bayern einige Wackler, wird aber gegen Bochum zur Starformatuion gehören: Jorge Meré. Foto: AP/Matthias Schrader

Köln Gegen den VfL Bochum gilt der 1. FC Köln als Favorit. Doch Trainer Steffen Baumgart sieht in dem Revierclub weit mehr als einen normalen Aufsteiger – und warnt vor seiner Kampfkraft.

Hohes Anlaufen, frühes Verteidigen, hohe Intensität – Steffen Baumgart hat einen Plan und der dürfte mittlerweile ligaweit bekannt sein. Selbst gegen den Rekordmeister wählte der 49-Jährige die ihm so beliebte Spielweise, wenn auch eine defensivere Variante. Zwar reichte es für den FC nicht zu einem Zähler, aber immerhin zu einer guten Leistung. Die wird dem Kölner Trainer am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen den VfL Bochum nicht reichen. Baumgart will Punkte, sein Team wird wieder mit Intensität den VfL bearbeiten. „Bochum ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die kompakt steht und weiß, wie sie über die Außen nach vorne kommt. Wer davon ausgeht, dass Bochum nur ein Aufsteiger ist, der hat schon verloren“, sagt Trainer Baumgart und merkt an, dass er nicht der einzige mit einem festen Schema in Sachen Fußball ist. „Thomas Reis hat einen klaren Plan. Er hat keine Angst vor Entscheidungen und schwierigen Situationen“, sagt Baumgart über den Trainer des VfL, mit dem er zusammen den Trainerschein gemacht hat. „Reisi ist seit anderthalb Jahren in Bochum. Da war die Mannschaft im Abstiegskampf der zweiten Liga. Seitdem er da ist, hat er meines Wissens nach einen Punkteschnitt von zwei, vielleicht 1,8. Das ist außergewöhnlich und sein Verdienst.“

Baumgart und Reis verbindet nicht nur der gleiche Trainerlehrgang und eine gemeinsame Zeit: Reis übernahm Bochum in der Krise, verpasste der Mannschaft eine aggressivere, mutige, vor allem aber schnelle Spielweise und fuhr Erfolge ein. Als Zweitliga-Meister stieg Bochum auf. Dennoch ist der FC gegen den VfL favorisiert. Auch weil die Leistungsdaten der Teams deutlich für die Kölner sprechen. Baumgarts Plan soll wieder greifen: Intensität, Mut, Offensive. „Wir haben unsere Vorstellung, was wir tun wollen und müssen sehen, wie wir das umsetzen“, sagt Baumgart. „Man kann nach vorne spielen und trotzdem taktisch arbeiten. Wir versuchen das, ich will die Leute nicht langweilen.“

Meré erhält neue Chance

Im Vergleich zu den Bayern wird es einige Änderungen geben. Jorge Meré wird diese wohl nicht betreffen. Der Spanier machte gegen die Bayern sicherlich nicht das beste Spiel, erhielt aber dennoch Rückendeckung vom Trainer. „Die Innenverteidigung wird dieselbe wie gegen München sein“, sagte Baumgart. „Ich finde, Jorge hat ein gutes Spiel gemacht. Natürlich gibt es in einigen Situationen Probleme, aber das hat nichts mit ihm zu tun. Die Jungs müssen besser kommunizieren.“ Neuzugang Luca Kilian wird also erst einmal im Kader stehen. „Es ist nicht so, dass jemand hierher kommt und spielt. Das muss er sich erst verdienen“, so Baumgart.

Ausfallen wird dagegen Jan Thielmann. Der Youngster meldete sich am Mittwoch krank, wird bis Samstag nicht fit werden. Auch hinter Mark Uth steht ein dickes Fragezeichen. Der Rückkehrer fehlte am Donnerstag, soll aber am Freitag wieder trainieren. Vielleicht die Chance für Ondrej Duda, der zuletzt ein wenig ins Abseits geraten war. „Ondrej soll eine wichtige Rolle spielen in dieser Saison. Ob er sich in der Rolle wohlfühlt oder nicht: Alle haben die Möglichkeit, zu spielen“, so Baumgart. „Für mich ist eine Leihe bei Duda kein Thema.“

Duda soll bleiben

Auch vor dem Bochum-Spiel wird dagegen fleißig über die Zukunft von Ellyes Skhiri spekuliert. Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. „Ich sehe jeden Tag im Training, wie wohl er sich fühlt. Ich habe nichts gehört und glaube auch, dass nichts kommt“, sagt Baumgart. „Ich hoffe, dass Ellyes bei uns bleibt.“