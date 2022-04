„Rufen wir es aus. Los geht‘s!“ : FC-Trainer Steffen Baumgart will doch nach Europa

Köln Ausgerechnet vor dem Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag hat FC-Trainer Steffen Baumgart das Ziel Europa League ausgerufen. Bislang hatten die Kölner Verantwortlichen die Worte noch immer vermieden.

FC-Offensivmann Mark Uth hatte am vergangenen Samstag nach dem 3:2-Erfolg über den FSV Mainz noch Schwierigkeiten, sich selbst einzufangen. Lachend äußerte er die Sorge, sich eine Breitseite vom Trainer einzufangen, wenn er das Ziel Europa League aussprechen würde. Natürlich würde er persönlich unfassbar gerne international spielen, aber das Ziel auszusprechen wollte der 30-Jährige nicht. Auch Salih Özcan sagte am Mittwoch, die Europa League sei kein Gesprächsthema und wiederholte somit jenen Inhalt, den die Kölner Spieler und Verantwortlichen seit Wochen kommunizieren. Möglicherweise aus Sorge, dieses Ziel dann doch zu verpassen.

Ausgerechnet auf der Pressekonferenz vor dem Rheinderby sprach wiederum ausgerechnet FC-Trainer Steffen Baumgart die von den Fans so ersehnten Worte aus. „Ich muss ja nicht lange drumherum reden. Wir wollen so hoch wie möglich kommen. Wenn es geht, dann lasst uns doch international angreifen“, sagte Baumgart. Und: „Die Leistung der Jungs war bisher so. Also, rufen wir es aus! Los geht’s! So bin ich, manchmal gibt es neue Töne.“ Fünf Spieltage vor Saisonende ist der internationale Wettbewerb ein durchaus realistisches Ziel.