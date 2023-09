Vierte FC-Niederlage im fünften Spiel FC unterliegt auch Bremen und steckt im Tabellenkeller fest

Bremen agierte nun aggressiver, Köln sah sich häufiger in der Defensive. Die Partie insgesamt aber bot zunächst wenig an Aufregung. Einen Volltreffer gab es aber dann doch: Kainz schoss bei einem Klärungsversuch Borré mit Wucht an den Kopf. Der Kolumbianer konnte nach einer Behandlung weiterspielen. Weitere Volltreffer in Form von Toren blieben zunächst aus – auf beiden Seiten. Die Kölner büßten viel von dem Anfangstempo ein, mieden den Torraum der Bremer entschieden. Geschuldet war dies auch den Ballverlusten, die sich nun häuften. Auch die Ungenauigkeit im Passspiel nahm zu. Alles wirkte brüchig. Das betraf auch das Abwehrverhalten. Nach Ljubicics Ballverlust und einem erneuten Stellungsfehlers Chabots überwand der gerade eingewechselte Justin Njinmah FC-Torhüter Schwäbe – die Partie war gedreht. Und das nicht unverdient, denn die Bremer Investitionen in die Partie überstiegen jene der Kölner.