Verletzungen nach BVB-Spiel : FC weiter ohne Andersson

Köln Der 1. FC Köln muss weiter auf die Rückkehr von Sebastian Andersson warten. Der Angreifer trainierte erneut individuell.

Ohne Sebastian Andersson ist der 1. FC Köln mit einer Doppeleinheit in die Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg gestartet. Der Stamm-Mittelstürmer, der bereits den jüngsten 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund kurzfristig verpasst hatte, trainierte am Dienstag lediglich individuell.