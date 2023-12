FC steht vor zwei Auswärtsspielen Dominique Heintz: Aus Erfahrung ruhig

Als er 2015 auszog, um seine Karriere voranzutreiben, verließ er das Normale seiner Heimat. So hat es Dominique Heintz jedenfalls empfunden, als er, geboren in Neustadt an der Weinstraße und aufgewachsen im beschaulichen 2000-Seelen-Dorf Kirrweiler, nach Köln in die große weite Welt zog, um beim dortigen ersten Fußball-Club der Stadt den viel zitierten nächsten Schritt zu schaffen. In jenem Sommer hatte er bei der U21-Europameisterschaft auf sich aufmerksam gemacht und im Laufe des Wettbewerbs ein wenig kokettiert. „Mein Ziel ist es, oben anzukommen“, sagte der Pfälzer Bub damals, der noch heute seine heimische Mundart nicht zu verbergen gedenkt. Mit einem Lächeln fügte er hinzu: „So viele Linksfüßer haben die in der Nationalmannschaft in der Abwehr auch nicht.“