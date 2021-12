„Mit seinem Wechsel geht eine Ära zu Ende“ : Finanzboss Alexander Wehrle verlässt den 1. FC Köln

Köln Der Kölner Geschäftsführer Alexander Wehrle wird den 1. FC Köln vorzeitig verlassen. Wehrle wird ab April 2022 Vorstandsboss beim VfB Stuttgart.

Es war bereits heftig darüber spekuliert worden, nun ist die Personalie offiziell. Der Kölner Finanzboss Alexander Wehrle verlässt den 1. FC Köln vorzeitig. Der 46-Jährige macht von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch und wird spätestens im kommenden April zum VfB Stuttgart wechseln. Auch ein früherer Abgang ist möglich. Dort tritt er die Nachfolge von Thomas Hitzlsperger als Vorstandsboss an. Der ehemalige Nationalspieler Hitzlsperger will den VfB im Herbst verlassen. „‚E Jeföhl, dat verbingk‘ heißt es in der FC-Hymne und dieses vereinende Gefühl ist das, was mir der Club all die Jahre geschenkt hat und was mich auch in Zukunft immer mit dem FC verbinden wird“, sagte Wehrle.

Der gebürtige Schwabe kam 2013 zum FC. „In den neuneinhalb Jahren sind Köln und der FC zu meinem Zuhause geworden. Europa League, Abstieg, direkter Wiederaufstieg, das herausfordernde Management während der Corona-Krise – ich bin unheimlich dankbar für jeden einzelnen Tag am Geißbockheim“, sagte Wehrle. Der 46-Jährige rettete die Geißböcke vor der Insolvenz und führte den Club bis zur Beginn der Pandemie wirtschaftlich in ruhigere Fahrgewässer. „Unter seiner Regie ist der Verein in vielen Dimensionen gewachsen. Er war einer der Architekten der Neuaufstellung nach 2012 und hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Verein gerettet werden konnte. Er war in guten wie auch in schweren Zeiten eine absolute Konstante und das Gesicht des Vereins“, sagte FC-Präsident Werner Wolf. „Mit seinem Wechsel geht eine Ära zu Ende.“

