Kommentar zur Kölner Niederlage : Für den FC wird es am Ende sehr eng

Meinung Köln Der FC befindet sich aktuell in den Wochen der Wahrheit. Das Spiel gegen den FC Augsburg hat aber bereits eine bittere Wahrheit offenbart: Den Kölnern fehlt es aktuell an spielerischen Mitteln, gegen Mannschaften auf Augenhöhe zu punkten. In der jetzigen Verfassung wird es für die Kölner in der Endabrechnung eng werden.