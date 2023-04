Hoffnung auf zweiten Sieg in Folge 1. FC Köln will mit neuer Leichtigkeit gegen Mainz gewinnen

Das haben die Kölner selbst schon erfahren müssen. Und daher bemühte Baumgart am Donnerstag, diesmal weitaus besser aufgelegt nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen und dem Sieg in Augsburg, die Blaupausen-Vorlage nach dem BVB-Spiel. Nein, sagte er mit Blick auf das 0:5 im Hinspiel in Mainz, er hoffe nicht auf eine Blaupause. Er lächelte: „Diesmal wollen wir es in unsere Richtung schieben.“ Ein Vorsatz, der nicht unbegründet erscheint, schließlich hatten aus Sicht des Trainers auch unglückliche Umstände zu der hohen Niederlage im Oktober beigetragen. Zwar habe er eine „an dem Tag in allen Belangen überlegene“ FSV-Mannschaft gesehen, gleichfalls aber ein „ausgeglichenes Spiel“ – mit dem entscheidenden Zusatz, so Baumgart, „bis zum Platzverweis“. Der hatte Luca Kilian ereilt nach einer halben Stunde nach seinem zweiten Foulspiel an Karim Onisiwo. „Wir haben dann das gesehen, was uns auch davor und danach noch begleitet hat, dass wir in Unterzahl nicht in der Lage waren zu verteidigen.“