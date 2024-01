Fußball-Bundesliga FC-Trainer Schultz sieht sein Team auf Augenhöhe mit dem BVB

Einen Vor- oder Nachteil wollte er in der Situation nicht erkennen. Die Vorteile am Samstag dürften grundsätzlich beim Gegner liegen. Schließlich sei der BVB „fast deutscher Meister geworden in der vergangenen Saison“. Doch genau in diesem Zusatz „fast“ erkennt Schultz einen Grund, warum es in dieser Spielzeit bei den Schwarz-Gelben „noch nicht so perfekt gelaufen ist“. Eine solche Frustration, das weiß auch Schultz aus langjähriger Erfahrung im Berufsfußball, schütteln selbst gestandene Profisportler nicht mal so eben aus den Klamotten. „So eine Enttäuschung trägt man auch über die Saison hinaus mit sich.“