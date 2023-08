Pleite gegen Wolfsburg Der 1. FC Köln verliert auch sein zweites Saisonspiel

Unter der Woche musste Steffen Baumgart erstmal eine versierte Einordnung vornehmen, die die Realität nicht aussparte. Zu sehr war ihm sein Team zuvor nach dem ersten Spieltag mit Lob überhäuft worden. Dabei hatte der 1. FC Köln erstmals unter ihm zum Start in die Bundesliga ein Spiel verloren. In seiner dritten Saison in Köln unterlag seine Elf Borussia Dortmund 0:1, und Baumgart hatte genug von all der Lobhudelei. „Wir haben am Ende kein Tor geschossen, dafür aber eines kassiert“, fasste Baumgart treffend zusammen. „Von daher haben wir uns genug Honig ums Maul geschmiert und sollten uns darauf konzentrieren, was wirklich passiert ist: Wir haben ein Spiel verloren.“