Vor dem Duell mit dem 1. FC Köln Freiburgs Trainer Streich erwartet „ganz, ganz heißes Spiel“ in Köln

Zwar sind nicht alle Details bekannt, doch Klarheit herrscht seit Wochen schon in Freiburg, wohin die Reise von SC-Trainer Christian Streich führen wird: Er nimmt Abschied, in den vorläufigen Ruhestand. In seinen zwölfeinhalb Jahren als hauptverantwortlicher Trainer beim Sportclub hat der 58-Jährige so einiges erlebt und eine konkrete Ahnung davon, was ihn und seine Mannschaft, die im Wettstreit um einen europäischen Wettbewerb steht, in Müngersdorf erwartet. Vor allem weiß er, was er selbst erwartet. Toll wäre es, wenn sich sein Team am Ende der Saison „noch mal richtig freuen könnte“. Grund zur Freude gab es im Kölner Lager zuletzt nur selten, die Partie gegen die Breisgauer ist so etwas wie die letzte Chance nach den letzten Chancen gegen Darmstadt (0:2) und in Mainz (1:1), daher sieht Streich ein „ganz, ganz heißes Spiel“ auf sein Team zukommen. „Die Kölner müssen gegen uns gewinnen“, sagte er. Darin erkennt er einerseits eine Gefahr, „andererseits sind sie richtig unter Druck. Es wird sehr emotional und sehr laut werden“.