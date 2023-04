Fußball-Bundesliga 1. FC Köln trennt sich unentschieden vom FSV Mainz 05

Auf der anderen Seite sollte Davie Selke in vorderster Front das FC-Spiel bereichern. Über lange Bällen auf den Ex-Herthaner wollte der FC Gefahr erzeugen, doch die übrigen Kölner verweigerten zunächst die Unterstützung, zu langsam rückten sie nach. Und just als Selke, wegen einer blutenden Wunde am Kopf mit einem Dieter-Hoeneß-Gedächtnis-Turban versehen, das Spielfeld wieder betrat, flankte Kapitän Silvan Widmer versiert und scharf in die Mitte, wo Ajorque lauerte. Und der Torjäger hatte wenig Mühe, seinen bereits fünften Treffer für die 05 zu erzielen (17.). Die Kölner wirkten verunsichert nach diesem Wirkungstreffer der robusten Gäste, Torhüter Marvin Schwäbe leistete sich einen Pass in die Füße von Leandro Barreiro, doch der vertändelte den Ball im Mittelfeld. Die Kölner hatten weiterhin große Schwierigkeiten, ein Schlupfloch in der kompakten Mittelfeld-Viererkette der Gäste um den Ex-Leverkusener Dominik Kohr zu finden. Erst nach 25 Minuten fand die Baumgart-Elf zurück ins Spiel – über Einsatz und gewonnene Zweikämpfe. Einen ersten sanften Schuss aufs Mainzer Tor gab Linton Maina ab nach fast 25 Minuten, doch Mainz-Schlussmann Robin Zentner pflügte ihn ebenso sanft aus der Luft. Ein Warnschüsschen für das Gäste-Team von Trainer Bo Svensson. Maina war es auch, der nun immer wieder seinen Turbo zündete und die Mainzer Abwehr beschäftigte. Über seine Autobahn und die linke Spur entwickelte sich ein Angriff, den Martel beinahe mit seinem zweiten Saisontreffer veredelt hätte. Doch sein Schuss zischte über die Latte (35.). Der FC verlagerte das Spiel mehr und mehr in die Mainzer Hälfte, kam zu weiteren Angriffen und Chancen.