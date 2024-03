2:0 im Derby Leverkusen mit Arbeitssieg gegen den 1. FC Köln

Schultz hatte gleich ein Quartett an Neuen aufgeboten im Vergleich zum 1:1 in Stuttgart. Der genesene Innenverteidiger Timo Hübers kehrte in die Startelf zurück. Außerdem ließ er den offensiven Dreierpack Faride Alidou, Linton Maina und Sargis Adamyan, der zuletzt am zweiten Spieltag in der Startelf auftauchte und seitdem nur noch wenige Einsatzminuten sammelte, von der Leine. Luca Kilian, Denis Huseinbasic, Kapitän Florian Kainz und Justin Diehl saßen zunächst auf der harten Bank. Hoffnungsträger Davie Selke stand nicht im Kader.