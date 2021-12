GAstspiel mit Marcel Ndjeng : „Es gibt bei den Spielern keine Zweifel am System“

Marcel Ndjeng über den 1. FC Köln und den FC Augsburg Foto: Tobias Schild

Meinung Köln In unserem „GA-stspiel“ werfen Prominente einen Blick auf den 1. FC Köln. In der aktuellen Folge analysiert Marcel Ndjeng den FC. Ndjeng ist gebürtiger Bonner, spielte für den FC und Augsburg und ist heute Co-Trainer beim Bonner SC.

Der sportliche Aufschwung des 1. FC Köln ist beeindruckend – und trägt eindeutig die Handschrift von Trainer Steffen Baumgart. Der Fast-Abstieg in der Vorsaison war für alle Beteiligten ein Weckruf. Baumgart hat es geschafft, mit seiner Art danach für eine Aufbruchstimmung zu sorgen. Er ist ein Trainer, der von den Spielern alles abverlangt. Er lebt Fußball, ist unglaublich akribisch und steckt viel Herzblut in seine Arbeit. Und seine Philosophie wird von der Mannschaft mitgetragen. Es gibt bei den Spielern keinerlei Zweifel am System und der Umsetzung. Daraus resultiert die Leistungsexplosion und die große Stabilität, die der FC in dieser Saison beweist.

Das freut mich. Für Baumgart, dessen Weg ich schon bei meinem Ex-Club Paderborn verfolgt habe. Und natürlich für den FC, für den ich acht Jahre lang gespielt habe. Am Geißbockheim kenne ich wirklich jeden Stein.

Viele gute Erinnerungen habe ich aber auch an meine Zeit beim FC Augsburg. 2011 bin ich mit dem FCA in die Bundesliga aufgestiegen, im Jahr drauf haben wir die Klasse gehalten. Das war damals eine tolle Truppe, vor allem das Aufstiegsjahr inklusive Umzug ins neue Stadion werde ich nie vergessen.

Aktuell läuft es beim FCA hingegen äußerst unrund. Eine Entwicklung, die schon etwas länger anhält. Seit 2019 wurde in jedem Frühjahr der Trainer entlassen, Markus Weinzierl ist der vierte Coach in zweieinhalb Jahren. Zudem wurde die Mannschaft im Sommer nicht grundlegend verstärkt und hat noch nicht richtig zusammengefunden. Es fehlen auch die Führungsspieler wie früher Daniel Baier, die das Team mitreißen. Trotzdem traue ich den Augsburgern den Klassenerhalt absolut zu, die Qualität ist da. Die Mannschaft müsste einfach mal zwei Siege in Folge feiern, um Selbstvertrauen und ein wenig Abstand von den Abstiegsplätzen zu bekommen. Aber gegen Köln muss der FCA damit ja noch nicht unbedingt anfangen.