Lieblingsgegner Mainz : Gegen keinen Club traf dieser Spieler des 1. FC Köln öfter

Köln Mit vier Toren ist Lukas Podolski der erfolgreichste FC-Torschütze gegen den FSV Mainz. Zumindest im Kölner Trikot. Ein aktueller Angreifer des FC war noch erfolgreicher. Allerdings für andere Clubs.

Gegen den SC Freiburg war es der Pfosten, gegen Leipzig stand er bei seinem Treffer im Abseits, das Tor gegen Dortmund wurde wegen eines Handspiels nicht gegeben. Für Mark Uth läuft die Saison beim 1. FC Köln noch nicht rund. Während Anthony Modeste mittlerweile schon acht Mal in Pflichtspielen regelkonform getroffen hat, hat Uth erst einmal getroffen – bei der 2:3-Niederlage gegen die Bayern am zweiten Spieltag. Überhaupt: der FC lebt aktuell von der Lebensversicherung Modeste. Während FC-Trainer Steffen Baumgart dem Franzosen offenbar den zweiten Frühling eingehaucht hat, herrscht bei der restlichen Offensive eher Flaute.

Auch Sebastian Andersson erzielte erst einen Treffer beim 3:1-Erfolg über Fürth, Ondrej Duda und Jan Thielmann waren in dieser Spielzeit bislang gar nicht erfolgreich. Zumindest nicht in der Liga. Beide sammelten zuletzt aber Selbstvertrauen im Nationaldress. „Gut, Ondrej hat ja gerade in der Nationalmannschaft damit angefangen“, sagte Baumgart. „Vier Tore sind für sein Land natürlich positiv, für uns noch nicht so.“ Thielmann traf in seinem zweiten Spiel für die U21 des DFB. Uth wartet dagegen seit dem zweiten Spieltag auf den zweiten Saisontreffer. „Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass nicht alles von selbst läuft“, so Baumgart. „Tony, der jetzt in aller Munde ist, wie toll er das macht, der hat sich das auch erarbeitet. Das können die anderen Jungs auch.“