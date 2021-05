Funkel-Nachfolge : Gespräche zwischen FC-Führung und Stöger sollen konkretisiert werden

Köln Auf der Suche nach einem neuen Trainer haben sich FC-Sportdirektor Horst Heldt, Finanzchef Alexander Wehrle und Ex-Trainer Peter Stöger am Sonntag virtuell ausgetauscht.

Eigentlich wollte FC-Sportdirektor Horst Heldt am Wochenende nach Wien zu Peter Stöger gereist sein und sich mit dem ehemaligen Kölner Trainer über die Nachfolge von Friedhelm Funkel austauschen. Ein positiver Corona-Test hat das persönliche Gespräch platzen lassen, zum Austausch ist es aber dennoch gekommen. Stöger, Heldt, aber auch Finanzchef Alexander Wehrle trafen sich am Sonntagnachmittag via Videokonferenz und spachen laut Medienberichten in dem einstündigen Gespräch über einen möglichen Kader, den Trainerstab und die Ausrichtung des Vereins.