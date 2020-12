Ondrej Duda: Für rund sieben Millionen Euro wechselte der Slowake an den Rhein. Vor allem gegen die Bayern ließ Duda seinen Spielwitz aufblitzen. Aufgrund der Ermangelung an Stürmern wurde Duda zuletzt immer wieder als falsche Neun eingesetzt. An dieser Position scheiden sich die Geister: Der feine Techniker spielt die Rolle gut, allerdings hapert es beim gesamten FC in der Offensive. Note: 3