„Ein Skhiri wird bleiben“ : Gibt es beim 1. FC Köln noch Transfers?

Köln In wenigen Stunden schließt das Transferfenster der Bundesliga. Ein Deal von Sebastian Andersson scheint geplatzt, Ellyes Skhiri wird laut FC-Trainer bleiben. Gibt es noch weitere Entwicklungen beim 1. FC Köln?

Geht er oder geht er nicht? Kaum eine Frage hat die FC-Fans in den vergangenen Wochen so interessiert, wie die nach der Zukunft von Ellyes Skhiri. Während der sportliche Verlust des Mittelfeldakteurs wohl kaum zu kompensieren wäre, würde ein Verkauf von Skhiri dem krisengebeutelten FC wichtige Einnahmen in die Kassen spülen. Auf die Frage hat FC-Trainer Steffen Baumgart eine klare Antwort. „Ein Skhiri wird bleiben. Da bin ich mir immer zu 100 Prozent sicher gewesen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart wenige Stunden vor Ende der Transferperiode. „Wir haben nun noch etwa zwölf Stunden. Bei Skhiri geht es aber um Summen, die sich in diesem Zeitraum nicht lösen lassen. Das wäre ein längeres Gespräch.“

Summen, die aber den FC an anderer Stelle Handlungsspielraum einräumen würden. Dennoch deutet aktuell wenig auf einen Transfer des Mittelfeldspielers. Der AC Milan, der zuletzt Interesse bekundet hatte, hat sich anderweitig mit Tiemoue Bakayoko vom FC Chelsea verstärkt. Weitere Angebote liegen dem FC dem Vernehmen nach nicht vor.

Konkret wurde es an anderer Stelle. Sebastian Andersson war am Sonntag in die Türkei gereist, um sich Antalyaspor, dem Ex-Club von Lukas Podolski, anzuschließen. Eine Leihe war angedacht, die Gespräche wohl positiv verlaufen. „Seb ist mit seiner Situation nicht zu 100 Prozent zufrieden. Weil er nicht immer von Anfang an spielt“, sagte Baumgart. „Wenn sich heutzutage dann einer mit anderen Sachen beschäftigt, halte ich das für normal.“

Doch der Deal scheint geplatzt. Wie türkische Medien melden, sei Andersson durch den Medizincheck gefallen. Im Angriff will der FC so oder so nicht mehr tätig werden - unabhängig eines Andersson-Transfers. „Ich bin von den Jungs überzeugt, die aus dem Nachwuchs kommen. Ich bin komplett überzeugt. Wenn er geht, bekommen wir es komplett kompensiert“, so Baumgart. „Das sind jetzt erst mal Gespräche die geführt wurden. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass er bleibt.“