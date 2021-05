Gegen den Abstieg : Glück alleine wird dem 1. FC Köln nicht reichen

Köln Über Fortune kann sich Köln auf der Zielgraden der Saison wahrlich nicht beschweren. Gegen Schalke wird das alleine aber nicht reichen.

Die Äußerungen der Spieler und Verantwortlichen des 1. FC Köln schwankten nach dem 0:0-Unentschieden bei Hertha BSC am 33. Spieltag der Bundesliga irgendwo zwischen Enttäuschung, Hoffnung und fast schon mantraartigem Zwangsoptimismus. Gefühlschaos pur. Auch bei den Anhängern herrschte keine einheitliche Meinung, ob der gewonnene Punkt nun gut ist oder die liegen gelassenen Zähler eine mittelschwere Katastrophe sind.

Die nüchterne Einordnung: Zwar hätte Köln mit einem Sieg die Abstiegsplätze verlassen, durch den Punktgewinn besteht aber immerhin noch die realistische Chance auf den Klassenerhalt - wenn auch mit Unterstützung der Konkurrenz und da allen voran des Rivalen aus Mönchengladbach. Dennoch: Es handelt sich um eine Chance, an die vor wenigen Wochen nur die größten Optimisten in Köln geglaubt hätten. Ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz vor dem entscheidenden Spiel gegen bereits abgestiegene Schalker hört sich zumindest nicht aussichtslos an. Aber gefährlich: Zumal der FC eine verheerende Bilanz im dramatischen Abstiegskampf aufzuweisen hat. Sechs mal war es auf der Zielgraden extrem brenzlig, sechs mal stieg der FC letztlich auch ab. Nun gibt es immerhin noch einen Funken Hoffnung.

1. FC Köln mit Glück auf der Zielgraden

In das diffuse Meinungsbild der Kölner mischte sich noch eine Äußerung von Timo Horn. Der Kölner Keeper vermisste hier und da ein wenig Glück in der Begegnung gegen Hertha. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch nicht die zahlreichen verpassten Bielefelder Chancen im Heimspiel gegen Hoffenheim gesehen, wusste möglicherweise nichts von dem 40-minütigen Überzahlspiel der Bremer in Augsburg und dem parallel zur Torlinie verlaufenden Freistoßversuch von Leon Bittencourt. Oder anders ausgedrückt: Mit ein bisschen mehr Pech wäre das Kapitel Klassenerhalt für den FC bereits am 33. Spieltag abgehakt gewesen.

Über Fortune kann sich Köln auf der Zielgraden der Saison wahrlich nicht beschweren. Der Zittersieg gegen Augsburg, ein nicht gegebener Elfmeter für Leipzig in der Schlussminute, die Patzer der Konkurrenz ermöglichten überhaupt das spannende Saisonfinale am letzten Spieltag – den Dreikampf mit Bremen und Bielefeld um den Klassenerhalt. Einen Klassenerhalt, den sich der FC in dieser Spielzeit nicht wirklich verdient hat. Viele abgelieferte Leistungen der Kölner waren alles andere als erstligareif. „Unterm Strich stehen wir zu Recht da unten, das muss man ganz klar sagen“, gab Timo Horn am Samstag selbstkritisch zu. „Wenn man vor dem letzten Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist nicht alles richtig gelaufen.“

FC hat es nicht mehr in eigener Hand

Teils desolate Leistungen, ein unausgeglichener Kader mit überbesetztem Mittelfeld, aber fehlendem Angriff, das lange Festhalten an Markus Gisdol, dazu die Posse um den vermeintlichen Mediendirektor Fritz Esser und die „Spackenaffäre“ um Dominick Drexler – beim FC ist wahrlich nicht alles richtig gelaufen. Vielleicht ist sogar eher viel falsch gelaufen. Und dennoch können die Geißböcke die Spielzeit zu einem glücklichen Ende bringen.

Glück alleine wird dem FC aber nicht reichen. Ähnliche Auftritte wie gegen die Hertha oder 45 Minuten gegen Freiburg dürften gegen Schalke zu wenig sein. Die Waage zwischen Absicherung und Risiko muss klar Richtung Risiko ausschlagen. Funkel verteidigte unterdessen die vorsichtige Kölner Spielweise. Zu viele Begegnungen seien in der Schlussphase noch hergeschenkt worden. „Ich wusste, dass wir mit einem Punkt und einem Sieg dann gegen Schalke beide Konkurrenten überholen können“, sagte der Trainer.