Fußball-Bundesliga: Großchancen nicht genutzt: Köln verliert 0:2 gegen Bayern München

Die ohnehin schon komplizierte Aufgabe beim Tabellenzweiten wurde für die Kölner durch ein halbes Dutzend Ausfälle zusätzlich erschwert. Gegenüber dem 2:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum standen drei zusätzliche Spieler nicht zur Verfügung. Ein Loch klaffte in der Mittelfeld-Zentrale, wo Eric Martel (Gelb-Sperre) und Denis Huseinbasic (muskuläre Probleme) fehlten. So kam Sommer-Zugang Jacob Christensen an ganz besonderer Stätte zu seinem Bundesliga-Startelf-Debüt, bei dem er mit Dejan Ljubicic die neu formierte Doppelsechs bildete. Im Angriff kehrte derweil Faride Alidou als Ersatz für Davie Selke (erneuter Fußbruch) in die Anfangsformation zurück. Bayerns Trainer Thomas Tuchel, der die Partie wegen einer Gelb-Sperre von der Tribüne aus verfolgen musste, warf wie zu erwarten die Rotationsmaschine an. Zwischen den beiden Viertelfinalduellen in der Champions League gegen Arsenal London veränderte Tuchel seine Startelf auf gleich sieben Positionen. Neben dem angeschlagenen Leroy Sane wurde auch Kapitän Manuel Neuer geschont.