Analyse zum Freiburg-Spiel : Haben Eigentor und Platzverweis den 1. FC Köln wirklich den Sieg gekostet?

Analyse Köln Zwei Szenen bleiben aus dem Spiel des FC gegen den SC Freiburg hängen. Das Eigentor von Rafael Czichos und die Gelb-Rote Karte von Florian Kainz. Doch waren die beiden Aktionen wirklich ausschlaggebend?

Der FC war schon vor dem Platzverweis zu passiv

Auch Florian Kainz war lange ein Aktivposten. Auch er brachte 88 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler, die Zweikampfquote liegt bei etwas über 60 Prozent. Den Zweikampf in der 74. Minute wertete Schiedsrichter Harm Osmers als gelbwürdig. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. „Kainzi lässt sich provozieren und dem Schiedsrichter bleibt keine andere Wahl, als diese Entscheidung zu treffen“, sagte Baumgart. Der Kölner Trainer hätte in der Szene aber auch gerne eine Rote Karte auf der anderen Seite gesehen. „Das war eine klare Tätlichkeit“, sagte der Kölner Coach. „Es ist dann natürlich kräftezehrend, wenn du mit zehn Mann auf dem Platz stehst. Die Wege werden dann weiter, der Gegner hat mehr Platz für sein Spiel“, sagte der Kölner Kapitän Hector. „Das hat man hinten raus auch ein bisschen gemerkt.“

Freiburg schlägt Köln mit den eigenen Waffen

Denn mit dem Seitenwechsel kam die Wende. Freiburg machte das Spiel, ließ sich vom FC nicht mehr in die eigene Hälfte drängen. Im Gegenteil, es spielte nur noch die Streich-Elf. Der Mut, der den FC in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatte, ging verloren. Die Kölner suchten nicht mehr den schnellen Abschluss, liefen den Gegner nicht mehr in letzter Konsequenz an. Der FC war einfach zu passiv.