1. FC Köln : Heldt bestätigt Interesse an Torhüter Ron-Robert Zieler

Köln Die Hinweise beim 1. FC Köln verdichten sich: Möglicherweise kommt es zu einer Verpflichtung des Torwarts Ron-Robert Zieler. FC-Sportchef Horst Heldt bestätigte nun offiziell, dass gegenseitiges Interesse bestehe.

Die Spur führt in die eigene Vergangenheit. Auf der Suche nach einem starken Konkurrenten für Timo Horn hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln seinen früheren Jugendtorhüter Ron-Robert Zieler (31) ins Visier genommen. Der Weltmeister von 2014 hält nach seiner schmerzhaften Ausbootung bei Zweitligist Hannover 96 bereits Ausschau nach einem neuen Verein. Eine Tür könnte sich für Zieler nun in seiner Geburtsstadt Köln öffnen. „Er ist einer der Torhüter, mit denen wir uns beschäftigen“, erklärte FC-Sportchef Horst Heldt am Donnerstag, schränkte jedoch gleichzeitig ein: „Wir beschäftigen uns aber auch mit anderen Torhütern. Es gibt für uns ein paar interessante Kandidaten.“

Fest steht: Ron-Robert Zieler müsste im Falle eines Wechsels zum FC bereit sein, sich hinter dem gesetzten Stammkeeper Timo Horn (27) einzuordnen. „Es ist klar, dass wir eine Nummer zwei suchen“, bekräftigte Horst Heldt, am bestehenden Anforderungsprofil festzuhalten. Dennoch soll der gesuchte Nachfolger von Thomas Kessler (Karriereende) so ambitioniert sein, dass er „den Anspruch hat, Nummer eins sein zu wollen. Unsere Erwartung ist, dass derjenige Gas gibt“.

Der auch in der vergangenen Saison schwächelnde Timo Horn soll künftig also einer größeren Konkurrenzsituation ausgesetzt sein und um seinen Status ernsthaft kämpfen müssen. Julian Krahl (20), neben Horn aktuell einziger Schlussmann im FC-Kader, wird diese Rolle intern noch nicht zugetraut. Es besteht folglich Handlungsbedarf zwischen den Pfosten, allein schon aus quantitativen Gründen. „Zwei Torhüter sind zu wenig“, befand Heldt, der eine „schnellstmögliche“ Lösung der Torhüterfrage anstrebt.

Die hätte es bereits geben können. Doch Michael Esser war nicht dazu bereit, in die von den Kölnern vorgesehene Rolle zu schlüpfen. Der in der Rückrunde bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag stehende Ersatztorhüter galt als Wunschkandidat der Geißböcke, sagte dem FC jedoch ab, weil er wieder regelmäßig spielen will. Jene Einsatzzeiten bekam Esser nun ausgerechnet bei Hannover 96 zugesichert – jenem Verein, den der 32-Jährige erst im vergangenen Winter verlassen hatte nach dem Verlust seines Stammplatzes an Ron-Robert Zieler.