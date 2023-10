Der 1. FC Köln in der Krise Hoffen auf die Kehrtwende

FC-Geschäftsführer Christian Keller

Nach dem schlechten Saisonstart hat sich Christian Keller, Geschäftsführer Sport, zur Lage beim 1. FC Köln geäußert. Er erklärte, dass der Club nicht die größten finanziellen Möglichkeiten habe. „Daher müssen wir uns anderweitig behaupten.“ Und weiter: „Grundsätzlich glauben wir an unseren Kader, da er seine Qualitäten hat. Das haben die Jungs, die letzte Saison schon da waren, gezeigt. Wir haben interessante Spieler hinzugeholt. Sicherlich aber auch Spieler, die noch Entwicklungspotenzial haben. In der Bundesliga kommt es auf Kleinigkeiten an. Da machen wir immer wieder entscheidende Dinge nicht richtig. Der Kader hat absolut das Potenzial, Bundesliga zu spielen. Es ist kein Kader, der am Ende auf einem Abstiegsplatz steht.“