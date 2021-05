Fans dürfen zurück ins Stadion : Holstein Kiel spielt gegen 1. FC Köln vor Zuschauern um Aufstieg

Beim letzten Schritt Richtung Fußball-Bundesliga wird Holstein Kiel von Fans begleitet. Im Relegations-Rückspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln sind Zuschauer zugelassen. Durch das Modellprojekt dürfen 2350 Fans ins Stadion.

Die Spieler von Holstein Kiel bekommen auf ihrer letzten Etappe zum möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga Unterstützung der Fans. Für das Relegations-Rückspiel des Zweitliga-Dritten am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) gegen den Bundesliga-16. 1. FC Köln sind 2350 Zuschauer im Holstein-Stadion zugelassen. Darauf hätten sich der Verein, die Stadt Kiel und das Land Schleswig-Holstein geeinigt, hieß es in eine Mitteilung von Holstein Kiel am Donnerstag. Nach dem 1:0 im Hinspiel am Mittwoch in Köln haben die Kieler gute Chancen, an diesem Samstag als erster Verein aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga aufzusteigen.