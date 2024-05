3:2-Sieg: In der Nachspielzeit: 1. FC Köln dreht Partie gegen Union Berlin

So wird es ein weiteres Endspiel für den FC geben am letzten Spieltag in Heidenheim. Die Fans standen trotz eines lange merkwürdig leeren, herz- und kopflosen Vortrags treu hinter ihrer Mannschaft. Der vielbesungenen Fesseln konnte sich die Schultz-Elf lange nicht entledigen. Es war der reine Wille, der dem FC nun noch eine Chance eröffnet, die Damion Downs mit seinem Treffer in der Nachspielzeit erwirkte. Als dann Schluss war, sackten die Spieler vor Erleichterung auf den Rasen, auf den Rängen brach ein Jubelorkan aus. Selbst erfahrene Profis waren von diesem wilden Sieg und dem letztlich glücklichen Entgehen des Abstiegs gezeichnet. „Ich hatte nach dem Schlusspfiff Tränen in den Augen“, gestand Dominique Heintz, dem die Anstrengung auch Minuten nach dem Schlusspfiff im Gesicht stand.