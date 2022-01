Interview mit Alexander Feuerherdt von „Collinas Erben“ : „So ein Fall kommt alle 100 Jahre mal vor“

Interview Bonn Der Fehlschuss von Florian Kainz hat den 1. FC Köln die Hoffnung auf das Viertelfinale im DFB-Pokal gekostet. Ein Kuriosum, dass heftig diskutiert wurde, aber vollkommen regelkonform war. Simon Bartsch sprach mit Alexander Feuerherdt, Schiedsrichter-Experte von „Collinas Erben“, über die Entscheidung.

Der Fehlschuss von Florian Kainz hat im Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV für ein kurioses Ende gesorgt. Ausgerechnet der finale Elfmeter. War Ihnen sofort klar, was da passiert ist?

Alexander Feuerherdt: Ja. Als Fernsehzuschauer kann ich natürlich nicht sofort erkennen, ob er sich selbst angeschossen hat. Aber die Flugbahn des Balles war schon eindeutig. Der Ball kann eine solche Flugkurve nicht beschreiben. So einen Effet kann man nicht durch eine Fußhaltung verursachen. Ich habe es gesehen und hatte sofort ein Störgefühl. Ich habe dann zum Schiedsrichter geschaut, der ja auch zögerte, nicht auf Tor entschied, Rücksprache mit dem Kölner Keller hielt und dann sehr schnell gesagt hat: Feierabend. Wenn der Spieler sich also selber angeschossen hat, dann gilt das als Fehlschuss und das Ding ist hier dann auch zu Ende.

Haben Sie in Ihrer Laufbahn als Schiedsrichter, aber auch als Experte so eine Situation schon einmal erlebt?

Feuerherdt: So etwas habe ich als entscheidenden Elfmeter noch nicht gesehen. Ich habe von zwei Kollegen Video-Links von ähnlichen Geschichten geschickt bekommen. Dass ein Elfmeterschießen so entschieden worden ist, nein.

Der Fehlschuss und vor allem die Entscheidung des Schiedsrichters haben einige ratlose Gesichter hinterlassen. Müssten Profis die Regeln nicht eigentlich kennen?

Feuerherdt: Es gibt schon Fälle, die sind so extrem selten, dass man sie einfach nicht auf dem Schirm hat. Es ist eine ganz klare und eine ganz einfache Regel. Man muss sie auf dem Schirm haben. Deswegen habe ich schon großen Respekt auch vor dem Schiri, der später betont hat, es auch auf dem Platz so gesehen zu haben. Die Unparteiischen haben auf jeden Fall ohne große Verzögerung korrekt entschieden. Wenn man die Frage zu dieser Situation mit einem Puls von 60 im Test gestellt bekommt, dann macht die kein Schiedsrichter falsch. Aber mit 160 in einer entscheidenden Phase auf dem Platz? Respekt.

Im eigentlich Spielverlauf gibt es aber eine andere Regel.

Feuerherdt: Bei Standards im Spiel ist es so, dass eine doppelte Ballberührung immer einen indirekten Freistoß nach sich zieht. Im Elfmeterschießen gibt es keinen indirekten Freistoß, also gilt der Schuss als vergeben. In den Regeln steht wörtlich, dass der Schütze den Ball kein zweites Mal spielen darf. Das würde natürlich auch für einen Nachschuss gelten.

Dennoch tauchten im Netz fragen nach fehlender Fairness auf? Man hätte den Elfmeter doch auch wiederholen können.

Feuerherdt: Natürlich kann der Schütze nichts dafür und man kann sich fragen, warum bekommt er keine zweite Chance. Auf der anderen Seite hatte der Torwart durch den abgefälschten Ball im Grunde überhaupt keine Chance. Vielleicht ist der Ball ja auch nur ins Tor gegangen, weil er sich selbst angeschossen hat. Ist das dann fairer? Letztlich sind so nun mal die Regeln. Es ist korrekt entschieden.

Und trotzdem forderten viele Kölner Fans ein wenig mehr Fingerspitzengefühl.

Feuerherdt: Mein Kollege Patrick Ittrich hat es mal auf den Punkt gebracht: Fingerspitzengefühl heißt ja immer, man will, dass die Regeln gebeugt werden. Der bessere Begriff ist aber Ermessensspielraum, denn der heißt, dass es einen gewissen Spielraum im Regelwerk gibt. Diese Regel lässt nun mal keinen Spielraum. Seit ich Schiedsrichter bin, ist die Regel so und sie wird auch so bleiben. So ein Fall kommt alle 100 Jahre einmal vor. Deswegen muss man sicherlich nicht alles direkt ändern. Es gibt schon so viele Graubereiche im Regelwerk. Da bin ich manchmal ganz froh, dass es auch klare Regeln gibt.

Vielleicht war es ja auch ein bisschen Karma. Denn den Elfmeter in der 120. Minute hätte sicherlich nicht jeder Schiedsrichter gegeben.

Feuerherdt: Der Meinung bin ich auch. Es war aber schon interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Szene war. Oli Seidler von Sky fragte, ob das Halten ursächlich für Modestes Sturz war. Klar, Sebastian Schonlau hat das Angebot auch gemacht, aber der Impuls war sicherlich nicht so stark, dass Modeste hätte fallen müssen. Bei Sport1 und in der Sportschau sprachen beide Reporter von einem berechtigten Elfmeter. Also gibt es auch dazu keine einheitliche Meinung. Aus meiner Sicht war es aber ein Strafstoß, den man nicht geben sollte. Wir sind in der 120. Minute eines Pokalspiels. Wenn ich da auf den Punkt gehe, sollte ich mir schon sehr sicher sein. Da macht Modeste deutlich mehr draus, als es am Ende war.