Interview mit Dirk Lottner über den FC : „Das war eine harte Nummer“

Unbedingt wieder als Trainer arbeiten will der gebürtige Kölner und Köln-Fan Dirk Lottner. Foto: picture alliance / bild presseha/Bild-Pressehaus

Interview Köln Dirk Lottner hat nicht nur als Profi einige Jahre für den 1. FC Köln gespielt, er begann dort auch seine Trainerlaufbahn. Mit dem 49-Jährigen sprach Guido Hain über den FC, Lottners Trainerkollegen Steffen Baumgart und Eishockey.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Wie sehr brennt es Ihnen als Trainer im zwischenzeitlichen Ruhestand unter den Nägeln, endlich wieder den Rasen riechen, sich an der Seitenlinie austoben zu können?

Dirk Lottner: Es wird Zeit, das ist klar. Mein Vertrag in Cottbus wurde zum 30. Juni aufgelöst, aber das letzte Spiel als Trainer habe ich im November vergangenen Jahres bestritten.

Als Trainer des 1. FC Saarbrücken haben Sie Ihren Ex-Club 1. FC Köln Ende 2019 in der zweiten Runde des DFB-Pokals bezwungen. Wenige Tage später wurden Sie entlassen – als Tabellenerster der Regionalliga. Klingt nach einem sehr kuriosen Vorgang.

Lottner: Ja, das war ein überraschendes Ende – für mich, aber für viele andere auch. Eine harte Nummer. Die Entlassung hat auch an mir genagt. Wenn man dreieinhalb Jahre bei einem Verein arbeitet mit dem Ziel aufzusteigen, einen Schritt davorsteht und rasiert wird, dann ist das natürlich nicht sehr schön, auch weil ich viel investiert habe. Wir haben ja sehr erfolgreich gearbeitet, doch am Ende des Tages steht nicht: Der Lottner ist aufgestiegen mit dem 1. FC Saarbrücken, sondern ein anderer Trainer (Lukas Kwasniok, d. Red.), der drei Spiele bestritten hat. Und von den drei Spielen hat er eines verloren. Und trotzdem heißt es jetzt: Das ist der Aufstiegstrainer. Einerseits wird dir ein Titel genommen, aber andererseits, was viel entscheidender ist, das Ziel Aufstieg erreicht zu haben. Und nach dreieinhalb Jahren bei einem Verein hängt schon das Herz dran.

Unsere Partner









zurück

weiter

Gab es eine Begründung von Vereinsseite im Hinblick auf Ihre Entlassung?

Lottner: Nein, ich war vor zwei Monaten noch mal da, mit dem nötigen Abstand, den ich brauchte. Ich habe mir im neuen Stadion die Partie zwischen Saarbrücken und Duisburg angeguckt – ich bin ja auch der einzige Trainer, der nie ein Heimspiel hatte. Wir haben dreieinhalb Jahre in Völklingen gespielt. Ich habe mich in diesem Rahmen mit dem Präsidenten (Hartmut Ostermann, d. Red.) noch mal ausgesprochen. Eine klare Aussage habe ich aber auch da nicht erhalten.

Haben Sie eine Vermutung?

Lottner: Saarbrücken hat gegen Elversberg gespielt, das ist der Erzfeind. Eine Partie, vergleichbar mit Köln gegen Leverkusen. Da hat die Mannschaft 0:3 verloren und war chancenlos. Das war aber drei Tage nach dem Köln-Spiel, und die Spieler waren platt wie Maulwürfe. Das Argument war: Du hättest gerade da nicht verlieren dürfen. Aber ich glaube bis heute nicht, dass das der eigentliche Grund war. Ich habe mich aber jetzt mit der Situation damals arrangiert. So etwas muss man ja auch irgendwann mal akzeptieren und ablegen.

Es scheint immer noch an Ihnen zu nagen.

Lottner: Na ja, wir hatten 18 Spiele absolviert, davon 14 gewonnen, ein Unentschieden und drei Niederlagen, waren Tabellenführer. Der Weg war vorgegeben. Dass sie mich vor dem letzten Spiel der Winterpause dann noch rausgeschmissen haben, war schon hart. Zum Abschluss hätten wir noch gegen den Tabellenletzten gespielt. Dann hätten wir in der Winterpause neue Kräfte mobilisieren können. Und in der Rückrunde hätten wir den Aufstieg dann perfekt gemacht. So souverän und dominant waren wir ja, um zu sagen, das ziehen wir erfolgreich durch. Aber die Verantwortlichen haben damals so entschieden.

Ihre Episode beim Regionalligisten Cottbus war dann nicht von langer Dauer.

Lottner: Da muss man klar sagen: Mein Engagement damals bei Energie kam zum falschen Zeitpunkt. Wir hatten zwar gleich Erfolg, sind vom vorletzten auf den achten Platz der Tabelle geklettert. Dann fingen die Probleme an. Zunächst wurde der Sportdirektor in den Nachwuchs zurückversetzt, wenige Wochen später das komplette Präsidium abgewählt. Und so entstand die Situation, dass keiner von denen mehr im Amt war, die mich geholt haben. Dann kam die Spielpause durch den Lockdown, die Mannschaft durfte nicht mehr trainieren und spielen. Die Spieler gingen in Kurzarbeit. Erst hieß es, der Spielbetrieb gehe Anfang Dezember weiter, daraus wurde dann nichts, wir haben die Mannschaft schließlich in Urlaub geschickt. Die Pause zog sich, wir haben erst Mitte Januar wieder angefangen zu trainieren. Du kannst die Spieler ja nicht nur allein zu Hause laufen lassen. Das unwahrscheinlich Schwierige war, die Jungs bei Laune zu halten.

Und wie kam es zur Trennung?

Lottner: Die Situation war natürlich auch für mich unbefriedigend. Das Ziel war, Cottbus vor dem Abstieg zu bewahren. Aber Energie war immer ein Verein, der oben mitgespielt hat und mindestens in die 3. Liga will. Dementsprechend war meine Ausrichtung, zunächst die Klasse zu halten, um in der darauffolgenden Saison oben anzugreifen. Doch der Verein hatte einige finanzielle Probleme, sodass das mit dem alten Präsidium vereinbarte Ziel Aufstieg eigentlich nicht mehr realisierbar war. Dann haben wir für beide Seiten eine gute Lösung gefunden. Sind ehrlich und offen miteinander umgegangen, sodass keiner das Gesicht verloren hat. Wir haben dann die Zusammenarbeit zum 30. Juni beendet.

Als Trainer muss man immer damit rechnen, sich einen neuen Verein suchen zu müssen. Wie funktioniert das mit der Suche nach einem neuen Club?

Lottner: Seit vergangenem Jahr habe ich einen neuen Berater, Markus Buchberger aus Dortmund. Der hat nur Trainer in seinem Portfolio stehen. Etwa Uwe Koschinat, Jos Luhukay, Uwe Neuhaus und Olaf Janßen von Viktoria Köln. Buchberger verfügt über ein großes Netzwerk.

Selbst sollte man aber auch aktiv werden, oder?

Lottner: Der große Vorteil gegenüber meiner Zeit nach Saarbrücken ist, dass man wieder ins Stadion gehen kann, zum Schauen, um sich zu präsentieren. Diese Dinge gehören mit dazu. Auch, um auf dem Laufenden zu bleiben und einen Einblick in die verschiedenen Ligen zu haben.

Sie sind also reichlich unterwegs.

Lottner: Ja, ich habe sehr viele Spiele von Fortuna und Viktoria Köln gesehen. Das bietet sich ja an, denn man lernt die Regionalliga West und die 3. Liga dadurch besser kennen. Und meine Fahrwege sind extrem kurz. Was diese Ligen angeht, bin ich auf dem Laufenden.

Und wenn ein Verein aus der Bundesliga oder 2. Liga auf Sie zukommen würde?

Lottner: Da bin ich schon realistisch. Ich glaube nicht, dass irgendein Verein aus der Bundesliga den Mut aufbringen würde, einen Dirk Lottner zu verpflichten. Ein Verein aus der 2. Liga wäre schon wahrscheinlicher, wenn dort eine Idee vorhanden ist wie etwa bei Erzgebirge Aue, das ja schon mal einem eher unbekannten Trainer die Chance gibt, sich zu beweisen. Mein realistisches Ziel ist aber die 3. Liga.

Hospitieren Sie denn auch bei Vereinen, um sich weiterzubilden?

Lottner: Einen Termin für eine Hospitation hatte ich im vergangenen Jahr mit Jos Luhukay beim FC St. Pauli vereinbart. Dann kam aber der Lockdown, später wurde Jos entlassen. Wenn jetzt in den nächsten Tagen aber kein Verein auf mich zukommen sollte, dann wird das sicherlich wieder zu einem Thema.

Gibt es denn eine B-Lösung für Sie, wenn es mittelfristig mit einem Job nicht klappt?

Lottner: Nachdem ich beim 1. FC Köln raus war, habe ich 2014 in Hürth die Fußballschule „Lottes Kicker“ eröffnet. Ich habe immer gerne mit Kindern oder Jugendlichen wie bei der U17 des FC gearbeitet. Ich konnte jungen Spielern etwas vermitteln aufgrund meiner Erfahrung.

Und wie lief das mit der Fußballschule?

Lottner: Anfangs lief es richtig gut. Ich habe ja auch damit geworben, dass ich jedes Training selbst leite. Und beim Fußballcamp auch auf dem Platz stehe. Das habe ich auch gemacht und fünf Tage die Woche trainiert. Manchmal zwei Einheiten hintereinander in verschiedenen Altersgruppen. Das hat schon Spaß gemacht. Dann kam aber das Angebot aus Saarbrücken. Und wenn man sich nicht mehr blicken lassen kann, dann wird die Teilnehmerzahl an Kindern immer geringer, denn die wollen ja auch den Dirk Lottner sehen. Hinzu kommt, dass mittlerweile jeder Profiverein eine eigene Fußballschule aufmacht und selbst Camps veranstaltet. Dagegen hat man keine Chance. Wenn dann nur noch 20 Kinder an deinem Camp teilnehmen, dann zahlst du drauf. Ich musste schweren Herzens mein Camp schließen. Da hatte ich viel Herzblut reingesteckt.

Der 1. FC Köln gilt ja auch als Ihr Herzensclub. Gibt es derzeit Kontakt zum Verein?

Lottner: Nein, Kontakt ist im Moment gar nicht vorhanden.

Woran liegt das?

Lottner: Ich war ja dreieinhalb Jahre in Saarbrücken, dann kam Corona, und die Gelegenheit, im Stadion Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen, gab es nicht.

Und mit dem vorherigen Vorstand mit Werner Spinner, Markus Ritterbach und Toni Schumacher – gab es da einen Austausch?

Lottner: Ganz im Gegenteil. Ein Austausch fand nicht statt. Denn dieser Vorstand hat ja dazu beigetragen, dass ich den FC verlassen musste. Natürlich aber ist es einer meiner größten Wünsche, irgendwann zum 1. FC Köln zurückzukehren – in welcher Funktion auch immer.

Wäre ein erneutes Engagement in der FC-Jugend eine Option?

Lottner: Das müsste man dann sehen. Ich werde ja auch nicht jünger. Es ist wichtig, dass sich die Trainer ein Stück weit auf Augenhöhe mit den Jungs befinden. Ich glaube aber, dass ich ein Trainer bin, der genau das verkörpert. Selbst wenn ich nächstes Jahr 50 werde, würde ich behaupten, dass ich die Sprache der Teenies noch verstehe. Ich habe ja auch eine zwölfjährige Tochter. Aber ich bin nun ja schon lange im Seniorenbereich tätig. Daher wage ich zu bezweifeln, dass ich noch mal eine Jugendmannschaft übernehme.

Besteht denn zu früheren Mitspielern Kontakt?

Lottner: Ich habe eine Zeit lang bei den FC-Altinternationalen gespielt. Da trifft man natürlich einige Spieler von früher, wie Alex Voigt etwa. Das sind aber sporadische Treffen. Freundschaften werden da nicht gepflegt.

Nicht wenige im Verein und Umfeld kritisieren die Strukturen mit dem Einfluss des Mitgliederrates etwa auf Personalentscheidungen. Wie sehen Sie den FC insgesamt aufgestellt?

Lottner: Ich glaube, dass es ein sehr großes Problem für den FC ist, den Verein auch mittelfristig im sicheren Fahrwasser der Bundesliga zu halten. Gerade beim Thema Neuverpflichtungen ist es hinderlich, wenn zu viele Gremien involviert sind. Die Abläufe dauern zu lange, bis Klarheit herrscht und Entscheidungen getroffen werden. Das ist suboptimal.

Wie bewerten Sie die Arbeit des aktuellen Präsidiums?

Lottner: Vielleicht hat das Präsidium im vergangenen Jahr den einen oder anderen Fehler gemacht. Es war nicht so präsent, wie es in einer derart wichtigen Phase eines Vereins sein müsste. Trotzdem sind zwei Gesichtspunkte wichtig: Einerseits fand ich es gut, dass sich der Vorstand ein Stück weit rausnimmt und die sportliche Leitung die sportlichen Entscheidungen treffen lässt. Andererseits aber hätte ich mir in dieser Phase ein wenig mehr Aktivität gewünscht, was die Außendarstellung betrifft. Ein bisschen mehr Ausstrahlung nach außen wäre wichtig gewesen, um zu dokumentieren: Das Präsidium weiß schon, was zu tun ist. Bleibt ruhig, wir bleiben ruhig. Auch um zu symbolisieren, dem Verein geht es nicht so schlecht, wie es die Situation gerade erscheinen lässt. Der Vorstand hätte sich etwas früher zu Wort melden sollen, um im Verein für mehr Ruhe zu sorgen.

Die Umsetzung der Ausbaupläne mit den erweiterten Trainingsmöglichkeiten auf der Gleueler Wiese kommt nicht voran. Was bedeutet das für den FC?

Lottner: Das Projekt ist elementar wichtig für den Verein. Ich weiß noch aus meiner Zeit als Trainer der U21, dass das schon grenzwertig ist. Selbst die Profis hocken immer noch im Geißbockheim und haben kein Tageslicht in den Kabinen. Wenn der Club einen jungen Spieler verpflichten will, der etwa auch von Dortmund, Schalke und Leverkusen umworben wird, und er bekommt die Kabinen und die Trainingsmöglichkeiten in Köln gezeigt, dieser Spieler dreht sich doch sofort wieder um. Mit diesen Gegebenheiten kann der FC nicht punkten. Im Gegenteil: Er verliert Spieler dadurch.