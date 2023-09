Interview mit Mitgliederratschef des 1. FC Köln „Die Transparenz hat sich verbessert“

Mitgliederversammlung

Nach dem Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga findet die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln am Mittwoch in Zeiten der sportlichen Krise statt. Mit Spannung zu erwarten ist daher der Redebeitrag von Sport-Geschäftsführer Christian Keller. Als weitere knifflige Themen dürften die drohende Transfersperre sowie der stockende Ausbau des Geißbockheims zur Sprache kommen. Als ersten Erfolg im harten Sparkurs wird Finanz-Geschäftsführer Philipp Türoff einen Millionengewinn präsentieren.

Erstmals wird die FC-Mitgliederversammlung als Talk-Format abgehalten. Vielen Mitgliedern sei die Versammlung in der Vergangenheit „zu lang“ gewesen, erklärt Präsident Werner Wolf. Daher habe man sich ein „neues Format ausgedacht, das kürzer, aber auch kurzweiliger sein soll“. Die Moderation übernimmt wie in den Vorjahren die Kölner Sportjournalistin Jana Wosnitza. Als einzige Wahl steht die der Wahlkommission an. Vorstand und Mitgliederrat haben die derzeitige Kommission vorgeschlagen.