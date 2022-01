Weiterer Transfer : Jens Castrop wechselt vom 1. FC Köln nach Nürnberg

Köln Der 1. FC Köln und Jens Castrop gehen vorerst getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler wird an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen.

Kölns Mittelfeldtalent Jens Castrop wechselt in die 2. Bundesliga. Der 18-Jährige, der unter anderem auch am Trainingslager in Donaueschingen teilgenommen und mit den Profis trainiert hat, spielt die Rückrunde beim 1. FC Nürnberg. „Jens gehört zu unseren Top-Talenten und besitzt dementsprechend eine gute Perspektive für den Lizenzbereich. Er hat sich in den letzten Monaten im Training bei den Profis gut präsentiert, das Wichtigste ist jedoch Spielpraxis auf hohem Niveau“, sagte Sportchef Jörg Jakobs. „In Nürnberg kommt er in ein Umfeld, wo er die Chance hat, den nächsten Schritt zu machen und im Profibereich zum Einsatz zu kommen.“

Castrop kam 2015 zum 1. FC Köln und wurde mit der U17 Deutscher Meister. In dieser Saison kam der Junioren-Nationalspieler hauptsächlich in der U21 in der Regionalliga West zum Einsatz. „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Nürnberg. Der Club ist dafür bekannt, wie gut sich junge Spieler hier entwickeln können. Deshalb musste ich nach der Anfrage aus Nürnberg auch nicht lange überlegen. “, sagte Castrop. „Der Club spielt eine starke Saison in der 2. Bundesliga und hat mir eine gute Perspektive aufgezeigt, mich hier längerfristig weiterzuentwickeln und im Profi-Bereich Erfahrung zu sammeln.“

