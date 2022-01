Abwehrspieler wechselt nach Mexiko : Jorge Meré verlässt den 1. FC Köln

Köln Den 1. FC Köln hat der nächste Abwehrspieler verlassen. Jorge Meré wechselt wie erwartet zum Club América nach Mexiko.

Nach Rafael Czichos und Sava Cestic hat nun der nächste Innenverteidiger den 1. FC Köln verlassen. Wie erwartet schließt sich Jorge Meré dem mexikanischen Erstligisten Club América an. Meré hatte bereits im Sommer seinen Wechselwunsch hinterlegt, ein Transfer kam nicht zu Stande. Auch in der Hinrunde kam er nicht auf die erhoffte Einsatzzeit. „Jorge ist ein Spieler mit großem Potenzial. Trotzdem kam er im Konkurrenzkampf auf seiner Position nie auf so viel Spielzeit, dass es ihn zufrieden gestellt hat“, sagte Kölns sportlicher Verantwortlicher Jörg Jakobs. „Sein Anspruch ist es, Stammspieler zu sein und deshalb haben wir nicht das erste Mal über einen Wechsel mit ihm gesprochen.“ Meré war 2017 von Sporting Gijon an den Rhein gewechselt und galt als großer Transfer. Der ehemalige U21-Nationalspieler und U21-Europameister mit Spanien galt als internationales Talent.