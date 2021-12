FC-Kadercheck - Abwehr : Dreikampf in der Hintermannschaft des 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln hat eine starke Hinrunde gespielt. Auch, weil er über einen breiten Kader verfügt. Doch wie sieht es in den einzelnen Mannschaftsteilen aus? Teil 2 unseres Kaderchecks.

Denn der FC ist in der Innenverteidigung aktuell sehr gut aufgestellt. Rafael Czichos, schon in der vergangenen Spielzeit Stammspieler, hat die Rolle des Abwehrchefs eingenommen und füllt sie in der bisherigen Spielzeit auf konstant gutem Niveau aus. Zwar unterlaufen dem 31-Jährigen ab und an haarsträubende Fehlpässe, doch der Innenverteidiger ist für das Kölner Spiel unersetzlich.