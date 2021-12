FC-Kadercheck - Sturm : Die Lebensversicherung des 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln hat eine starke Hinrunde gespielt. Auch, weil er über einen breiten Kader verfügt. Doch wie sieht es in den einzelnen Mannschaftsteilen aus? Teil 4 unseres Kaderchecks.

25 Punkte in 17 Spielen, das Achtelfinale im DFB-Pokal – die Bilanz der Kölner Hinrunde kann sich sehen lassen. Seit fünf Jahren ist der FC nicht mehr erfolgreicher in eine Spielzeit gestartet, damals kam der FC auf 26 Zähler. Neben dem des Trainers Steffen Baumgart trägt der Erfolg vor allem einen Namen: Anthony Modeste. Von den 27 Kölner Treffern gehen elf auf das Konto des Angreifers, ein weiteres Tor legte der Franzose vor. Modeste erzielte inklusive dem DFB-Pokal in dieser Spielzeit vier Mal einen Doppelpack, ist mit acht Kopfballtreffern europaweit Spitze. Das Kölner Spiel ist auf Modeste ausgelegt. Das Team versucht den Stürmer mit gefährlichen Flanken in Szene zu setzen. Der Franzose erinnert an seine beste Spielzeit für den FC, als er Köln 2016/2017 nahezu im Alleingang Richtung Europa schoss. Nicht umsonst wird der Torjäger als die Kölner Lebensversicherung bezeichnet.