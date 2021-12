FC-Kadercheck Torhüter : Unerwarteter Zweikampf um die Nummer eins beim 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln hat eine starke Hinrunde gespielt. Auch, weil er über einen breiten Kader verfügt. Doch wie sieht es in den einzelnen Mannschaftsteilen aus? Teil 1 unseres Kaderchecks.

Die Situation im Kölner Tor war im August ziemlich eindeutig. „Timo ist die Nummer eins, aber im Pokal wird Marvin spielen. Das ist mit Timo so abgesprochen. Marvin hat sich dies dank guter Leistungen verdient“, sagte der neue Kölner Trainer Steffen Baumgart unmittelbar nach dem Trainingslager in Donaueschingen. Sollte heißen: Timo Horn würde auch in seiner zehnten Saison bei den Profis als Kölner Stammtorhüter in die Spielzeit starten. Neuzugang Marvin Schwäbe zeigte allerdings schon in der Vorbereitung, dass er weit mehr als nur der Pokal-Torhüter sein würde. Kein Wunder, der Keeper kam mit nicht weniger als der Empfehlung eines frisch gebackenen dänischen Meisters nach Köln.