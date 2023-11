Karnevalsspiel Köln spielt unentschieden gegen Bochum

Drei Aussagen, die den enttäuschenden Auftritt der Geißböcke zwar auf den Punkt brachten, das ganze Ausmaß aber noch nicht erfassten. Denn die Geißböcke hatten in diesem Kellerduell der Fußball-Bundesliga über weite Strecken alles vermissen lassen, was an Werkzeugen im Abstiegskampf nötig ist. Am Ende stand anstelle des erhofften Befreiungsschlags ein glücklicher Punktgewinn in einem Spiel, das der FC auch 1:4 hätte verlieren können — wenn man ehrlich ist sogar müssen. Die Kölner durften sich bei Marvin Schwäbe bedanken, dass es sie ausgerechnet zum Sessionsauftakt am Elften im Elften nicht noch schlimmer getroffen hatte. Der Torwart brachte die Bochumer mit seinen insgesamt acht Großtaten zur Verzweiflung.