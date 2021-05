Abstiegskrimi : Kehren die FC-Fans gegen Schalke zurück ins Stadion?

Köln Der 1. FC Köln hofft im Kampf um den Klassenerhalt auf die Unterstützung seiner Fans im Stadion. Dafür will FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in den Dialog mit der Stadt treten.

Im Kampf um den Klassenerhalt zählt für den 1. FC Köln offenbar jedes Prozent. Geht es nach den Geißböcken, sollen im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wieder Fans im Stadion anwesend sein. Laut „Bild“ will sich FC-Finanzchef Alexander Wehrle heute mit verschiedenen Ämtern der Stadt Köln unterhalten. „Wir sind permanent in Gesprächen mit den Ämtern und werden die in dieser Woche intensivieren. Theoretisch haben wir eine Chance vor Fans zu spielen, dafür muss der Inzidenzwert eine Woche lang konstant unter 100 sein“, sagt Wehrle zu „Bild“.