FC ohne Präzision, ohne Tore Keine Effektivität: 1. FC Köln rutscht auf einen Abstiegsplatz ab

Es ist nicht anzunehmen, dass Steffen Baumgart seine Gedanken 31 Jahre in die Vergangenheit reisen ließ, als er am Samstagabend in Müngersdorf über einen erneuten Rückschlag seines Teams zu befinden hatte. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass er an diesem 9. November 1992 einfach zu weit weg war von Geschehnissen in Köln, die in die Geschichte eingingen. In der Zeit, als Kölner Künstler mit dem Arsch-huh-Konzert auf dem Chlodwigplatz ein bedeutendes und einprägsames Zeichen setzten gegen rechte Gewalt, spielte Baumgart noch bei der SpVg Aurich in der höchsten Amateurklasse Niedersachsens. Heute ist er Trainer des 1. FC Köln, und in dieser Funktion rang er nach der 0:2-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart erstmal um die richtigen Worte.