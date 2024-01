Fußball-Bundesliga: Klares 0:4 gegen Dortmund: 1. FC Köln bekommt Grenzen aufgezeigt

Der neue Trainer Schultz nahm im Gegensatz zum 1:1 gegen Heidenheim einen Wechsel vor. Für den am Fuß verletzten Mittelstürmer Davie Selke fand sich Dejan Ljubicic in der Startelf wieder, der sich rechts in die offensive Dreierkette im Mittelfeld einreihte. Auf einen wuchtigen Stoßstürmer wie Steffen Tigges oder Florian Dietz verzichtete Schultz, der dafür den „Wusler“ Jan Thielmann in der Spitze aufbot. Kainz sollte in der Zentrale kreative Momente erzeugen.