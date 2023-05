50 Jahre später 1. FC Köln blickt auf die Saison 2022/23 zurück

Es ist das Jahr 2073, die Fußballsaison 2022/23 ist 50 Jahre her, und in Köln hat sich eine besondere Wohngemeinschaft gebildet: Jonas Hector, Timo Horn und Ellyes Skhiri, Spieler des 1. FC Köln, wohnen zusammen in einer Senioren-WG. Was nach einem spekulativen Blick in die Zukunft klingt, ist in Wahrheit der große Saisonrückblick des Kölner Vereins, den sie am Samstag auf YouTube veröffentlichten.