Deutschlandweite Aktionen Klimeaktivisten stören Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn

Der nach einer Protestaktion der Klimaaktivisten der Letzten Generation am frühen Morgen unterbrochene Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn läuft wieder an. Es könne allerdings noch zu Verzögerungen kommen, teilte der Flughafen mit. Zuvor hatten sich Unbefugte Zutritt zum luftseitigen Bereich des Flughafengeländes in Köln/Bonn verschafft. Auf der Internetseite des Flughafens gibt es Informationen über die Ausfälle und Verzögerungen bei Abflug und Ankunft.