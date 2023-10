Aus im DFB-Pokal Köln kassiert in Kaiserslautern nächste Niederlage

Doch auch tagelange heftige Regenfälle in der Pfalz hatten Baumgart eine intensive Fehde vorhersehen lassen, einen tiefen Rasen, auf dem „Fußballspielen nicht immer möglich sein wird“. Fritz-Walter-Wetter also im Fritz-Walter-Stadion. Doch ganz gleich, ob eitel Sonnenschein herrscht (was beim FC nach dem 0:6 in Leipzig gewiss nicht der Fall war) oder Dauerregen vom Himmel fällt, für die Kölner galt es nicht nur, etwas gutzumachen, sondern sie wollten schlicht das Achtelfinale des DFB-Pokal erreichen – und dabei einen derart blutleeren Vortrag wie zuletzt vermeiden.