Fußball Podolski plant vorzeitiges Abschiedsspiel in Köln

„Die Region Köln als Stadt, der Verein, die Fans haben mir so viel gegeben und mich auch gepusht“, wird Podolski in einer ProSieben-Mitteilung zitiert. „Daher wollte ich einfach wieder zurückkommen und dieses Spiel machen. Um einfach Danke zu sagen. Danke an die Stadt Köln. Danke an die Fans. Danke an den Verein. Danke an alle, die mich da begleitet haben.“