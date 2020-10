Rheinisches Derby : Köln unterliegt Mönchengladbach mit 1:3

Köln Borussia Mönchengladbach hat das rheinische Derby gegen den 1. FC Kön für sich entschieden. Die Borussen siegten in Köln mit 3:1.

Nach mittlerweile 13 sieglosen Bundesliga-Partien dürfte in der Länderspielpause und dem nächsten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 18. Oktober auch der Druck auf Trainer Markus Gisdol zunehmen. Zu ideen- und chancenlos präsentierten sich die Kölner über weite Strecken bei der 51. Niederlage im 91. Bundesliga-Derby gegen Gladbach.

Den Gästen offenbarten sich ohne irgendeine Gegenwehr der Kölner also alle Möglichkeiten, um gefährlich vor das Tor von Timo Horn zu kommen. Der FC-Keeper hatte so schon nach sechs Minuten zwei Sternchen gesammelt, indem er jeweils stark per Fuß gegen die frei vor ihm auftauchenden Jonas Hofmann (4.) und Marcus Thuram (6.) parierte. Gut für den nach seinem Bielefeld-Patzer angezählten Timo Horn, aber schlecht für die Aussichten der Kölner, die in der Defensive weiter völlig überfordert hin und her taumelnden. Sebastiaan Bornauw rettete gegen Lars Stindl noch auf der Linie (6.), ehe Alassane Plea die Gladbacher Dominanz auf die Anzeigetafel brachte.