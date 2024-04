Fußball-Bundesliga: Köln verliert 0:2 gegen Bayern München

Bei herrlichem Frühlingswetter entwickelte sich im ersten Durchgang ein Festival an Großchancen. Zur Verwunderung aller war es jedoch der Außenseiter aus Köln, der sich für die Höhepunkte zunächst alleinverantwortlich zeichnete – und mit mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor mit 2:0 hätte führen müssen. Den Auftakt machte ein Ballverlust von Bayerns Innenverteidiger Matthijs de Ligt im Spielaufbau. Dejan Ljubicic leitete das Spielgerät mit einem Steckpass in den Lauf von Faride Alidou weiter, der vom rechten Fünfmetereck am langen Pfosten vorbeizielte. In der 20. Minute tauchten die Kölner erneut freistehend vor Sven Ulreich auf. Max Finkgräfe bediente mit einer Hereingabe Sargis Adamyan, der seinen Flugkopfball aus fünf Metern nicht am Vertreter von Manuel Neuer vorbeibrachte.